



Шумер: Конгресс поддержит помощь Украине и Израилю

Палата представителей, скорее всего, поддержит законопроект об оказании Украине, Израилю и Тайваню помощи.



По данным The Guardian, такое предположение сделал лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер.



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По его прогнозу, законопроект получит двупартийную поддержку в случае вынесения его на голосование.



По данным Politico, демократы рассчитывают "загнать в угол" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который утверждал, что не намерен поддерживать законопроект в нынешнем виде.



"Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - сказано в сообщении.