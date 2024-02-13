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Шумер: Конгресс поддержит помощь Украине и Израилю
13.02.2024 22:01 Алина Груднева

Шумер: Конгресс поддержит помощь Украине и Израилю

Палата представителей, скорее всего, поддержит законопроект об оказании Украине, Израилю и Тайваню помощи.

По данным The Guardian, такое предположение сделал лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер.

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По его прогнозу, законопроект получит двупартийную поддержку в случае вынесения его на голосование. 

По данным Politico, демократы рассчитывают "загнать в угол" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который утверждал, что не намерен поддерживать законопроект в нынешнем виде.

"Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - сказано в сообщении.

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