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Полиция: писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в шею
12.08.2022 19:24 Ольга Белозерова

Полиция: писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в шею

Полиция штата Нью-Йорк сообщила, что Салман Рушди получил ножевое ранение в шею. Нападение произошло во время выступления писателя. 

Писателя доставили в больницу на вертолете. 

"12 августа 2022 года, около 11 часов утра, подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и интервьюера. Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно. Интервьюер получил легкую травму головы", - говорится в заявлении полиции.

Как сообщает ВВС, полиция также подтвердила задержание нападавшего. 

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