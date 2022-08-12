



Полиция: писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в шею

Полиция штата Нью-Йорк сообщила, что Салман Рушди получил ножевое ранение в шею. Нападение произошло во время выступления писателя.



Писателя доставили в больницу на вертолете.



"12 августа 2022 года, около 11 часов утра, подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и интервьюера. Рушди получил явное ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. Его состояние пока неизвестно. Интервьюер получил легкую травму головы", - говорится в заявлении полиции.



Как сообщает ВВС, полиция также подтвердила задержание нападавшего.