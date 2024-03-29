



Основатель биржи FTX Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

В четверг, 28 марта Сэм Банкман-Фрид был приговорен судьей к 25 годам тюремного заключения за кражу $8 миллиардов у клиентов основанной им обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, что стало последним шагом в драматическом падении бывшего вундеркинда-миллиардера.



Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на слушаниях в суде Манхэттена, отклонив утверждение Банкмана-Фрида о том, что клиенты FTX на самом деле не теряли деньги, и установив, что он лгал во время дачи показаний в суде.

Присяжные признали 32-летнего Банкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом компании FTX в 2022 году, который прокуроры назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.



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По словам Каплана, Банкман-Фрид не проявил никаких угрызений совести.



"Он знал, что это неправильно", - сказал Каплан. "Он знал, что это преступно. Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку на вероятность быть пойманным. Но он не собирается ничего признавать, что является его правом".

