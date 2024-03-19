Глава Пентагона: США не позволят Украине проиграть
Вашингтон не допустит ситуации, в которой Украина проиграет России в этой войне.
Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на заседание в формате "Рамштайн".
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"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников", - подчеркнул он.
По словам Остина, посыл США в отношении этой ситуации является четким - Вашингтон не допустит, чтобы Украина проиграла.
"Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", - резюмировал он.