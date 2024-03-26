Новости » Новости США
Флорида запретила доступ к соцсетям лицам, младше 14-16 лет
26.03.2024 05:30 MIGnews.com

Флорида запретила доступ к соцсетям лицам, младше 14-16 лет

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон, который запрещает детям до 14 лет пользоваться социальными сетями и требует от 14 и 15-летних получать согласие родителей.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Законопроект требует, чтобы социальные медиа-платформы удаляли аккаунты лиц младше 14 лет и лиц младше 16 лет, не имеющих согласия родителей. Кроме того, они должны использовать стороннюю систему проверки, чтобы отсеивать несовершеннолетних.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы