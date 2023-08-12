



Число самоубийств в США достигло рекордного уровня в 2022 году

Согласно новым правительственным данным, опубликованным в четверг, в прошлом году в США покончили с собой около 49 500 человек, что является самым высоким показателем за всю историю.



Имеющиеся данные центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют о том, что самоубийства в США более распространены, чем когда-либо с начала Второй мировой войны.



Эксперты предупреждают, что рост может быть вызван целым рядом факторов, включая более высокий уровень депрессии и ограниченную доступность услуг по охране психического здоровья.



Но основной движущей силой является растущая доступность оружия, говорит Джилл Харкави-Фридман, старший вице-президент по исследованиям Американского фонда предотвращения самоубийств.



Попытки самоубийства с применением огнестрельного оружия заканчиваются смертью гораздо чаще, чем с применением других средств, а продажи оружия резко возросли — огнестрельное оружие появляется во все большем количестве домов. Впервые уровень самоубийств с применением огнестрельного оружия среди чернокожих подростков превысил уровень среди белых подростков.



Число самоубийств в США неуклонно росло с начала 2000-х до 2018 года, когда национальный показатель достиг самого высокого уровня с 1941 года. В том году было зарегистрировано около 48 300 смертей от самоубийств — или 14,2 на каждые 100 000 американцев.



В 2019 году этот показатель немного снизился. Он снова упал в 2020 году, в первый год пандемии COVID-19. Некоторые эксперты связывают это с явлением, наблюдаемым на ранних стадиях войн и стихийных бедствий, когда люди объединяются и поддерживают друг друга.



Но в 2021 году количество самоубийств выросло на 4%. В прошлом году, согласно новым данным, их число подскочило более чем на 1000 до 49 449 человек, что примерно на 3% больше, чем годом ранее.



Наибольшее увеличение самоубийств наблюдалось у пожилых людей. Смертность выросла почти на 7% среди людей в возрасте от 45 до 64 лет и более чем на 8% среди людей в возрасте 65 лет и старше. Особенно высокий уровень самоубийств зафиксирован среди белых мужчин.



Многие люди среднего и пожилого возраста испытывают такие проблемы, как потеря работы или потеря супруга, и важно уменьшить стигматизацию и другие препятствия для получения ими помощи, сказала доктор Дебра Хоури, главный врач CDC.



Самоубийства среди взрослых в возрасте от 25 до 44 лет выросли примерно на 1%. Новые данные показывают, что самоубийство стало второй по значимости причиной смерти в этой возрастной группе в 2022 году по сравнению с 4-м местом в 2021 году.



Только в одной возрастной группе наблюдалось снижение тревожного показателя. По словам представителей CDC, в 2022 году число самоубийств среди людей в возрасте от 10 до 24 лет снизилось более чем на 8%. Это может быть связано с повышенным вниманием к проблемам психического здоровья молодежи и стремлением школ и других организаций сосредоточиться на этой проблеме.