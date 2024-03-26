



Байден вырвался вперед, оставив Трампа позади - Опрос

В ключевых американских штатах популярность действующего президента Джо Байдена возросла.



Согласно новому исследованию Morning Consult, если в прошлом месяце Трамп опережал его в опросах, то сейчас тенденция изменилась.



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В Мичигане и Пенсильвании оба кандидата набирают равное количество процентов - по 45% каждый.







А вот в Висконсине Байден вырвался вперед, имея на один процент больше соперника-республиканца.

