Байден вырвался вперед, оставив Трампа позади - Опрос
В ключевых американских штатах популярность действующего президента Джо Байдена возросла.
Согласно новому исследованию Morning Consult, если в прошлом месяце Трамп опережал его в опросах, то сейчас тенденция изменилась.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В Мичигане и Пенсильвании оба кандидата набирают равное количество процентов - по 45% каждый.
А вот в Висконсине Байден вырвался вперед, имея на один процент больше соперника-республиканца.