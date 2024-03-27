



Байден продлил санкции за кибератаки

Президент США Джо Байден продлил действие санкций за кибератаки на год.



По данным Белого дома, кибератаки по-прежнему представляют угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов Америки.



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"По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года", - сказано в заявлении.



В санкционный список еще в 2015 году попали ФСБ, главное разведывательное управление Генштаба РФ, ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и организация "ЦОР Секьюрити" из Москвы.

