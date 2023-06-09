



Адвокаты Трампа подали в отставку

Два адвоката, представляющие бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявлены федеральные обвинения в незаконном хранении секретных документов, обструкции и других преступлениях, подали в отставку.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.



"Сегодня утром мы подали заявление об отставке в качестве адвокатов президента Трампа, и мы больше не будем представлять его интересы ни по обвинительному делу, ни по расследованию 6 января", - говорится в совместном заявлении Джима Трасти и Джона Роули.

