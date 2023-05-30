



Адвокат устроившего бойню в Питтсбурге: причинил огромный вред

Адвокат Роберта Бауэрса, устроившего в 2018 году бойню в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, Джуди Кларк выступила в суде 30 мая.



По ее словам, обвиняемый "застрелил каждого, кто попался ему на глаза".



Кларк задалась вопросом, действовал ли Бауэрс из ненависти или из-за "иррациональной веры" в то, что ему нужно убивать евреев, чтобы "спасти других от геноцида".



"У него была бессмысленная и иррациональная мысль о том, что, убивая евреев, он достигнет своей цели. В этом поступке нет никакого смысла. Мистер Бауэрс причинил огромный вред многим людям", - сказала адвокат.



Напомним, Бауэрсу может грозить смертная казнь, если его признают виновным по некоторым из 63 пунктов обвинения.