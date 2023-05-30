



Начался суд над стрелком, устроившим бойню в синагоге Питтсбурга

В США суд присяжных собрался, чтобы вынести приговор Роберту Бауэрсу, расстрелявшему 11 прихожан в синагоге Питтсбурга "Древо жизни" больше четырех лет назад.



На прошлой неделе были выбраны двенадцать присяжных и шестеро их заместителей.



Помощник прокурора Су Сон во вступительном слове сказал, что убийца питал непостижимые злобу и ненависть по отношению к евреям. Перед вызовом свидетелей также слово должна представить сторона защиты.



Бауэрсу может грозить смертная казнь, если его признают виновным по некоторым из 63 пунктов обвинения.



Напомним, в результате нападения, совершенного 27 октября 2018 года, погибли 11 прихожан синагоги.

