Новости » Новости США
Начался суд над стрелком, устроившим бойню в синагоге Питтсбурга
30.05.2023 19:18 Алина Груднева

Начался суд над стрелком, устроившим бойню в синагоге Питтсбурга

В США суд присяжных собрался, чтобы вынести приговор Роберту Бауэрсу, расстрелявшему 11 прихожан в синагоге Питтсбурга "Древо жизни" больше четырех лет назад.

На прошлой неделе были выбраны двенадцать присяжных и шестеро их заместителей.

Помощник прокурора Су Сон во вступительном слове сказал, что убийца питал непостижимые злобу и ненависть по отношению к евреям. Перед вызовом свидетелей также слово должна представить сторона защиты.

Бауэрсу может грозить смертная казнь, если его признают виновным по некоторым из 63 пунктов обвинения.

Напомним, в результате нападения, совершенного 27 октября 2018 года, погибли 11 прихожан синагоги.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы