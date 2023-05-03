



Резня в синагоге "Древо жизни": убийце грозит смертная казнь

Обвиняемый в массовой резне в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге провалил еще одну попытку добиться отмены смертной казни в качестве возможного наказания за убийства евреев.



Судья Роберт Колвилл отклонил ходатайство стороны защиты в ходе отбора присяжных.



Адвокаты обвиняемого Роберта Бауэрса предложили сделку о признании вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения, но прокуроры отказались и добиваются смертной казни. Такие меры поддерживают большинство семей погибших и пострадавших.



Бауэрс обвиняется по 63 пунктам обвинения в убийстве 11 верующих, которое произошло во время его нападения на синагогу 27 октября 2018 года.



Его обвиняют в воспрепятствовании свободе вероисповедания, которое повлекло за собой смерть, а также в преступлениях на почве ненависти.



Напомним, ранее адвокаты обвиняемого настаивали на "невменяемости" убийцы.