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Резня в синагоге "Древо жизни": убийце грозит смертная казнь
03.05.2023 18:50 Алина Груднева

Резня в синагоге "Древо жизни": убийце грозит смертная казнь

Обвиняемый в массовой резне в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге провалил еще одну попытку добиться отмены смертной казни в качестве возможного наказания за убийства евреев.

Судья Роберт Колвилл отклонил ходатайство стороны защиты в ходе отбора присяжных.

Адвокаты обвиняемого Роберта Бауэрса предложили сделку о признании вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения, но прокуроры отказались и добиваются смертной казни. Такие меры поддерживают большинство семей погибших и пострадавших.

Бауэрс обвиняется по 63 пунктам обвинения в убийстве 11 верующих, которое произошло во время его нападения на синагогу 27 октября 2018 года.

Его обвиняют в воспрепятствовании свободе вероисповедания, которое повлекло за собой смерть, а также в преступлениях на почве ненависти.

Напомним, ранее адвокаты обвиняемого настаивали на "невменяемости" убийцы.

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