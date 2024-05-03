



Во Франции пообещали бороться с пропалестинскими студенческими протестами

Французское правительство пообещало решительно бороться со студенческими пропалестинскими демонстрациями в престижном университете Парижа.



По данным информагентства AFP, речь идет об Институте политических исследований (Sciences Po).



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Уже начались аресты антиизраильских протестующих, которые перекрывают дороги, ведущие к учебному заведению.



Ранее руководство университета предупредило, что занятий в главном здании в центре Парижа не будет. Вся работа переводится на удаленку.

