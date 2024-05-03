



Пограничники нашли скрипку Страдивари при попытке вывоза за границу

Украинские пограничники предотвратили попытку нелегально вывезти из Украины в Польшу уникальную скрипку Страдивари. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства", - говорится в сообщении.



Отмечается, что музыкальный инструмент группа обнаружила в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу.



Стоит отметить, что мастер Страдивари изготовил около 2500 смычковых инструментов, из которых сохранилось бесспорно настоящих 732, в том счете 632 скрипки.



Данные изделия уникальны и часто презентуются на выставках мировых музеев, как настоящие произведения искусства. В частности, стоимость такой скрипки может достигать более 15 миллионов долларов.



Напомним, аналогичная ситуация произошла в Одесской области, где таможенники предотвратили попытку нелегально вывезти из Украины скрипку Страдивари в Болгарию.