



Расстрел в синагоге Питтсбурга: адвокаты настаивают на невменяемости убийцы

Обвиняемый в расстреле синагоги Питтсбурга, который произошел четыре года назад, страдает шизофренией, структурными и функциональными нарушениями мозга.



Такое заявление сделали адвокаты Роберта Бауэрса в Федеральном суде Пенсильвании.



Адвокаты обеспокоены тем, что сторона обвинения хочет, чтобы ее собственные психиатры осмотрели подсудимого и оценили его состояние психики.



Прокуратура в Питтсбурге отказывается предоставлять комментарии по этому вопросу.



Выбор присяжных должен начаться в следующем месяце. Бауэрса будут судить за убийство 11 человек и ранение еще семерых в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге.



