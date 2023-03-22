Расстрел в синагоге Питтсбурга: адвокаты настаивают на невменяемости убийцы
Обвиняемый в расстреле синагоги Питтсбурга, который произошел четыре года назад, страдает шизофренией, структурными и функциональными нарушениями мозга.
Такое заявление сделали адвокаты Роберта Бауэрса в Федеральном суде Пенсильвании.
Адвокаты обеспокоены тем, что сторона обвинения хочет, чтобы ее собственные психиатры осмотрели подсудимого и оценили его состояние психики.
Прокуратура в Питтсбурге отказывается предоставлять комментарии по этому вопросу.
Выбор присяжных должен начаться в следующем месяце. Бауэрса будут судить за убийство 11 человек и ранение еще семерых в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге.