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Расстрел в синагоге Питтсбурга: адвокаты настаивают на невменяемости убийцы
22.03.2023 20:35 Алина Груднева

Расстрел в синагоге Питтсбурга: адвокаты настаивают на невменяемости убийцы

Обвиняемый в расстреле синагоги Питтсбурга, который произошел четыре года назад, страдает шизофренией, структурными и функциональными нарушениями мозга.

Такое заявление сделали адвокаты Роберта Бауэрса в Федеральном суде Пенсильвании.

Адвокаты обеспокоены тем, что сторона обвинения хочет, чтобы ее собственные психиатры осмотрели подсудимого и оценили его состояние психики.

Прокуратура в Питтсбурге отказывается предоставлять комментарии по этому вопросу.

Выбор присяжных должен начаться в следующем месяце. Бауэрса будут судить за убийство 11 человек и ранение еще семерых в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге.

 

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