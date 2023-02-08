



Ресторан "Hunter house" – настоящий охотничий рай для любителей мяса



…Один шаг – и ты на «диком-диком Западе». Шаг второй – под ногами захрустела ореховая скорлупа и в полумраке на стенах заиграли тени духов охоты. С третьим шагом начинают доноситься звуки блюза и невероятные запахи жаренного мяса (наверняка в винном соусе). Четвертый, пятый, шестой шаг…а с ними мысль: я – в охотничьем раю? Нет, дружочек, ты в «Доме охотника» (Hunter House)!..



Описать словами атмосферу этого ресторана невозможно – тут важно уловить глазом каждую деталь дизайна, учуять носом каждую нотку приготовленных блюд, услышать ушами блюз… Казалось бы, где охотники, а где блюз – как это вообще может сочетаться? Друзья, очень даже может! И так гармонично, что без его звучания атмосфера заведения просто потеряет свою изюминку.



Смотрим на персонал (в каком-то смысле «лицо» заведения) – он вроде бы есть, но его и нет. Какой-то он «невидимый», но в нужный момент оказывается рядом и с приветливой улыбкой отвечает на любой вопрос – с чувством, толком, расстановкой удовлетворяет аппетит самых изощренных, а порой и самых капризных, посетителей.



Люди знающие, сразу поймут, о каком заведении идет речь. Те же, кто готов туда мчаться уже (и это мы еще не рассказали об «основных блюдах»), задаем курс – ресторан Hunter House («Дом Охотника») от владельца и шеф-повара Башира Сулеймана из Кфар-Джиша (Гуш-Халаб), что в старинном каменном здании на въезде в деревню Джиш.



За плечами Башира Сулеймана – 17-летний опыт работы в ресторанной индустрии, диплом кулинара 5-го класса в Holiday Inn Tiberias и работа лектора по кулинарии в Amal Achievements. Благодаря колоссальному опыту и любви к своему детищу Баширу удалось превратит Hunter House в охотничий рай. Только в этом ресторане можно увидеть, как на самом деле выглядит настоящий американский охотничий домик. Внутри – все из натурального дерева: потолок, мощные столы, огромные стулья; стены украшают предметы из мира охотников (и это не только оружие и аксессуары, но и трофеи, например, голова оленя).

Только здесь можно вдохнуть аромат нежнейших стейков и различных мясных нарезок, таких как томагавк, ребрышки, портхаус или стейк рибай, а также обычные нарезки, такие как филе, антрекот, филе и шиитель.



И нарезки эти – невероятно вкусные, если хотите, уникальные, потому что приготовлены они по секретному рецепту шеф-повара. Правда, некоторые нюансы выяснить все же удалось: до 30 дней мясо «выдерживается» в специальном холодильнике в определенной, контролируемой, температуре (от 0 до 2 градуса). Стоит холодильник у всех на виду – прямо на входе в ресторан. И это не случайно – таким образом каждому посетителю представляется возможность самому выбрать нарезку, которая понравилась именно ему, а не шеф-повару.



Как только выбор сделан, мясо помещается в подмостки и обжаривается… нет, не в электродуховке или газовой печи, а на открытом огне в специальном голландском гриле в форме конуса, который устанавливается на специальные натуральные дрова, а на него помещается тарелка толщиной в 2 см (ни больше, ни меньше), и уже на ней обжаривается выбранная нарезка и овощи.



Весь процесс приготовления – от подготовки до снятия с огня – происходит на глазах посетителей, и не где-нибудь в отдельном помещении, а в самом что ни на есть центре ресторана (ну все как в охотничьих домиках). Возможен также вариант, когда– посетитель указывает на блюдо «выбор официанта», и тогда лично шеф-повар выносит мясо на гриле и делится секретами его выбора и приготовления.



А еще в Hunter House («Доме Охотника») подают лучший хумус или восточные блюда с разнообразием специальных арабских салатов. В меню – разнообразие «зеленых салатов», которые отлично сочетаются с мясом. Это и нежный «салат здоровья» из зелени, клюквы, кедровых орешков и миндаля, и «салат из свежих капризе», и много видов других салатов.



Отдельная «страница (и не одна) в меню – закуски, среди которых вы найдете и брускетта тартар из филе телятины, и карпаччо из телячьей вырезки, и домашние колбаски чоризо.



В качестве же основного блюда посетителям предлагаются такие нарезки, как стейк Тибон – филе, стейк Томагавк, антрекот стейк; портхаус; бараньи отбивные. К слову, блюда подаются с гарниром на выбор: картофельным пюре, антипасти, чипсами, мажести и картофелем.



А какое мясо без вина? В «Доме охотника» мясные блюда «сопровождают» вина таких виноделен, как Mooney и Dalton, а также разливное пиво Erdinger и Bex.

Еще один важный момент: на всех столах в «Доме охотника» расставлены тарелки с арахисом в скорлупе. Каждому посетителю предлагается расколоть орех, а скорлупу бросить на пол – это точно принесет удачу (так гласит легенда).



И в завершение, как говорится, вишенка на торте! Да-да, в буквальном смысле – в «Доме охотника» изысканные десерты тоже подают: те, кто «дожил» до сладкого стола, могут закусить известной кнапой или контису – шоколадным тортом с кокосом и фисташками в молоке.



Ну как, у вас достаточно разыгрался аппетит, чтобы уже мчаться в «Дом охотника»? Тогда даем точные координаты: ресторан Hunter House, у входа в Кфар Гиш (Гуш Халаб) возле здания совета. А пока вы будете добираться до мясного рая, можно забронировать столик по телефонам: 04-8722708; 052-6621001. Ресторан открыт с воскресенья по субботу с 12:00 до 23:00! Приятного аппетита и времяпрепровождения!