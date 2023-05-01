



Императорские пионы расцвели! Ждем вас на фестивале сбора пионов и вина!*

Продолжается сезон цветения и праздник сбора пионов на юге Израиля в поселке Шани Ливна.



Пион- символ любви, богатства и чести. А еще это роскошный, красивый цветок, который украсит ваш дом и Instagram. Шикарные поля пионов начали цвести в Израиле. Даже если вы не любите букеты, вы должны увидеть это цветение, поверьте, это незабываемо.



Компания по выращиванию пионов под управлением Тамира Эдри из поселка Шани Ливна, открывает поля пионов для прогулок и сбора букетов по вашему вкусу! Эти шикарные цветы постоянно участвуют в международной выставке Flower Exchange в Нидерландах, так что вы

увидите рукотворное творение профессионалов своего дела.



Приглашаем вас в один из прекрасных уголков природы на юге Израиля не только погулять и собрать букет, но и принять участие в фестивале вина! Вино и цветы – классический секрет успеха удачного свидания или приятного времяпрепровождения.



Если вы хотите не только продегустировать вино и собрать букет, но и пообедать, то вы сможете устроить пикник рядом с полями Тамира Эдри.



Они расположены в живописном месте с великолепным видом. Так что вы соберете полное бинго для эстетов, гурманов и людей, которые любят хорошо провести время в приятной компании.



Винный бар представит продукцию местного производства, а также: мёд, пиво, овощи и фрукты, тхина.



Ждём вас на самостоятельный сбор пионов с воскресенья 23 апреля до 21 мая.



Вход бесплатный. Стоимость пионов: 8 шек за 1 штуку



Часы работы в будние дни с 09:00 до 17:00, обязательно по предварительной договоренности по телефону с Сергеем (запись только через сообщения в whatsupp, звонки не принимаются): 054-5291260



В выходные (пятница / суббота) с 09:00 до 17:00 без договоренности, просто приезжайте!



Используйте Waze для поездки к «קטיף אדמוניות, שני»: https://waze.com/ul/hsv8fmuk7n



*Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.





