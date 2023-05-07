



Глаз видит, да зуб неймет

Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. С этой шуточной аксиомой никто не спорит. Но с годами все мы что-нибудь теряем. Кто-то волосы. Кто-то талию. И почти все – зубы. Потеря зубов может стать серьезной проблемой для здоровья, самочувствия и самооценки человека – ни улыбнуться в компании, ни нормально поесть... Но дело не только в гурманских удовольствиях: неполноценное питание представляет собой реальную опасность для здоровья.



Да что там говорить, зубы — это серьезная и вечная проблема человека. Поэтому за ними необходимо тщательно ухаживать, вовремя лечить и проводить профилактические процедуры. Но что же делать, если зубов совсем не осталось? Как вернуть себе способность красиво улыбаться и жевать? Современная медицина предлагает нам различные альтернативы.





Съемные протезы



Самым простым и доступным способом восполнения потерянных зубов являются съемные протезы. Они могут быть полными, то есть заменять все зубы в верхней и нижней челюстях, или частичными, для замены одного или нескольких зубов.



Съемные протезы имеют ряд преимуществ, таких как доступная цена и возможность легкого удаления и чистки. Но у них есть и недостатки, включая неудобство при ношении, ограничения в питании и возможные проблемы с речью.



Фиксированные мосты



Фиксированные мосты являются более постоянным решением для замены потерянных зубов. Они состоят из искусственных зубов, закрепленных на двух боковых зубах, которые служат опорами для моста.



Фиксированные мосты имеют много преимуществ: удобство и комфорт при ношении, возможность нормального питания и отсутствие проблем с речью. Но они также дороги и могут быть сложными для установки. Главный минус протезирования зубными мостами – необходимость обтачивания, а зачастую и депульпирования соседних зубов. Кроме того, мост не обеспечивает нормальную жевательную нагрузку на челюстную кость. При жевании вся нагрузка приходится на крайние, опорные зубы, а в центральной части она отсутствует, что делает возможной постепенную атрофию костной ткани.



Имплантаты



Имплантаты - это искусственные корни, которые вставляются в челюсть и становятся основой для закрепления искусственного зуба. Этот метод является самым продвинутым и долговечным решением для замены потерянных зубов.



Имплантаты имеют множество преимуществ, таких как возможность нормального питания, комфорт и незаметность при ношении. К ним легко привыкнуть, и уже через пару дней пациент перестает ощущать их как инородное тело. А съемные протезы и мосты – даже самые "продвинутые" – остаются "чужеродными" конструкциями во рту. Имплантаты предотвращают потерю костной ткани и могут служить более 20 лет. Но они также имеют высокую цену и могут потребовать значительной подготовки и длительного процесса заживления. Стандартная установка имплантов проходит в несколько этапов, занимает многие месяцы, а в случае нехватки костной ткани даже годы.





All-on-4-6: Инновационный метод имплантации зубов



All-on-4-6 является инновационным методом имплантации зубов при полном их отсутствии, который позволяет пациентам обрести все новые зубы всего за один день. Этот способ был разработан в конце 20 века и с тех пор зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В Израиле он практикуется уже более 10 лет, за этот срок им воспользовались уже тысячи израильтян. Метод особенно хорош для пациентов, которые страдают от проблем со здоровьем полости рта и десен, нехватки или полного отсутствия костной ткани. Он подходит практически каждому человеку в любом возрасте и любом медицинском состоянии. Раньше диабетики не могли проходить имплантацию зубов, им отказывали в лечении, а теперь и они могут обзавестись новыми зубами.



Метод all-on-4-6 основан на использовании для установки зубной протезной конструкции всего четырех или шести имплантатов (иногда при необходимости ставят 8). Эти имплантаты размещаются таким образом, чтобы использовать максимальное количество доступной костной ткани и обеспечить стабильность и долговечность протеза. Причем все это делается за один день!



Стоит особо подчеркнуть, что этот метод предназначен для людей, у которых совершенно не осталось зубов. Для имплантации одного или нескольких зубов он не применяется.



В Израиле одним из пионеров этого метода является доктор Балан, который за 10 лет его использования совершил уже более 10 000 успешных имплантаций. В его клинике вы за один день получите новую улыбку, даже если до сих пор вам нигде не могли помочь. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа восстановления.



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