



"Эгед" встречает нового генерального директора

Совет директоров компании "Эгед" единогласно выбрал нового генерального директора, им стал Гилад Риклин.



Гилад Риклин начал свою карьеру в "Эгеде" 8 лет назад, он занимал должность финансового директора. Сегодня он заменит Ави Фридмана, который последние годы занимал пост генерального директора и председателя правления. Также место в управлении займут руководители компании "Keystone Foundation".



Совет директоров "Эгеда" единогласно избрал Гилада Риклина на должность генерального директора компании на первом собрании после окончательного закрытия сделки по продаже "Эгеда" компании "Keystone". Ранее Риклин занимал руководящие должности в Министерстве финансов и в "Мекорот".



Ави Фридман займет место председателя совета директоров компании. Членами совета также станут: д-р Навот Бар, Рони Бирам, д-р Гиль Дойш, Дан Йорен и Йорен Равид (представители "Keystone"), Хен Сандер, Ронан Халифа, Зохар Арье и Ицик Жетлани (представители "Эгеда").



Гилад Риклин, новый генеральный директор компании, юрист и экономист по образованию, считается руководителем соглашения "Эгеда" с правительством и тем, кто руководил "Эгедом" в процессе поиска партнера, пока сделка с "Keystone Fund" не была завершена. Два года назад он получил премию "Форум финансовых директоров в Израиле" за руководство процессами изменений, которые он инициировал в "Эгеде".



Сайт компании "Эгед": https://www.egged.co.il/ru/HomePage.aspx

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Фото מורג ביטן