Дмитрий Корничевский рассказал о доступных способах иммиграции
Многие задаются вопросом, в какую страну переехать из России в 2023 году. На данный момент это самый популярный и актуальный вопрос среди множества граждан РФ. Им задаются не только обычные жители, но и инвесторы, бизнесмкены, состоятельные лица, и другие группы населения.
На сегодняшний день выехать из России не так уж и просто, при учете множественных санкций, закрытого неба и кризиса. Но нужно также понимать, что не все страны стали враждебными в сторону РФ. Некоторые из них все так же дают возможность получить визу, ВНЖ и гражданство.
Оптимальные способы и причины эмиграцииДмитрий Корничевский выделил несколько целей поездки, на которых можно основывать свое путешествие:
- обучение за границей. Под данный критерий входит множество стран, включая государства из Европейского Союза;
- иммиграция по визовым требованиям. Является одним из популярных способов, благодаря которому граждане РФ могут переехать в множество стран, включая Турцию, Грузию, Казахстан и т.д. Дмитрий Корничевский отметил, что в эти государства россияне также могут заезжать даже без визы, попытаться открыть свой банковский счет, но для этого нужно правильно подойти к вопросу и подготовить все необходимые документы;
- брак. В целом является самым простым и быстрым способом, как переехать из РФ за границу;
- инвестиционная программа. Дмитрий Корничевский отметил, что данная программа может быть лучшим вариантом для переезда на постоянное место жительства. Благодаря ей граждане могут получить ВНЖ или гражданство за покупку квартиры или любого другого вида недвижимости. Для этого отлично подходят такие страны, как Турция, Кипр, Сербия и Таиланд.
Популярные страны для переездаДмитрий Корничевский выделил несколько стран, которые на данный момент являются лучшими для иммиграции из РФ.
По его мнению, лидером среди всех стран является Турция, которая позволяет жить на ее территории без визы от 60 до 90 дней, получить свой банковский счет и даже получить ВНЖ за обычную покупку недвижимости, которая имеет стоимость от 70 тысяч долларов. Россияне также могут подать мгновенную заявку, если их инвестиции в объекты недвижимости достигают 400 тысячи долларов.
На втором месте располагается ОАЭ, а именно Дубай, в котором действует выгодная программа ВНЖ. В данной стране присутствует множество хороших перспектив для создания и запуска своего бизнеса и удобной оплаты налогов. Виза резидента действует 2, 5 или 10 лет, но срок зависит от недвижимости и ее категории.
Сербия – страна, которая не ввела ни одной санкции в адрес РФ, благодаря чему смогла сохранить благополучные и дружественные отношения между странами. Выгодными условиями переезда на территорию Сербии является наличие безвизового въезда, возможность получения ВНЖ за любую недвижимость (независимо от ее суммы) и минимальные сроки для обязательного проживания.
Грузию можно отметить как самый быстрый вариант для переезда из Российской Федерации. В данном случае россияне могут находиться и проживать в Грузии без необходимости получения визы. ВНЖ также можно получить за покупку любой недвижимости или открытия бизнеса. Многие россияне выбирают именно Грузию из-за близкого расположения к РФ (что открывает возможность въезда и выезда из страны), отсутствия необходимости изучения нового языка и комфортные финансовые условия.
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