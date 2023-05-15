



Дмитрий Корничевский рассказал о доступных способах иммиграции

Многие задаются вопросом, в какую страну переехать из России в 2023 году. На данный момент это самый популярный и актуальный вопрос среди множества граждан РФ. Им задаются не только обычные жители, но и инвесторы, бизнесмкены, состоятельные лица, и другие группы населения.



На сегодняшний день выехать из России не так уж и просто, при учете множественных санкций, закрытого неба и кризиса. Но нужно также понимать, что не все страны стали враждебными в сторону РФ. Некоторые из них все так же дают возможность получить визу, ВНЖ и гражданство.

Оптимальные способы и причины эмиграции

обучение за границей. Под данный критерий входит множество стран, включая государства из Европейского Союза;

иммиграция по визовым требованиям. Является одним из популярных способов, благодаря которому граждане РФ могут переехать в множество стран, включая Турцию, Грузию, Казахстан и т.д. Дмитрий Корничевский отметил, что в эти государства россияне также могут заезжать даже без визы, попытаться открыть свой банковский счет, но для этого нужно правильно подойти к вопросу и подготовить все необходимые документы;

брак. В целом является самым простым и быстрым способом, как переехать из РФ за границу;

инвестиционная программа. Дмитрий Корничевский отметил, что данная программа может быть лучшим вариантом для переезда на постоянное место жительства. Благодаря ей граждане могут получить ВНЖ или гражданство за покупку квартиры или любого другого вида недвижимости. Для этого отлично подходят такие страны, как Турция, Кипр, Сербия и Таиланд.

Популярные страны для переезда