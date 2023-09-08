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Вышел трейлер “Одной жизни” с Энтони Хопкинсом о “британском Шиндлере” – видео
08.09.2023 12:38 Наталья Богинская

Вышел трейлер “Одной жизни” с Энтони Хопкинсом о “британском Шиндлере” – видео

Киностудия Warner Bros. опубликовала трейлер байопика “Одна жизнь”. Главную роль в фильме играет Энтони Хопкинс.

Кинолента рассказывает о “британском Шиндлере” – Николасе Уинтоне. Во время нападения фашистской Германии на Чехословакию он спас из оккупированной страны 669 детей, которых вывез в Великобританию.

В фильме “Одна жизнь” также снялись Хелена Бонем Картер и Джонни Флинн. Снял байопик автор “Вселенной Стивена Хокинга” Джеймс Хоуз. 

Премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто 9 сентября.

 

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