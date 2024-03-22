



У Шерон Стоун, по ее мнению, карьера не сложилась

После того, как Шерон получила роль Джинджер МакКена в картине “Казино”, все в ее карьере пошло совсем не так, как она хотела и ждала. В этом фильме ее напарником стал Роберт Де Ниро. Но тут-то все и закончилось. Шерон хотела быть на переднем плане, а не в тени мужских персонажей.



После “Казино” она не получила ни одной значимой роли.



"Я была шокирована тем, что мне не удалось продолжать хорошо работать, я сделала все, чтобы быть на высоте".



Нынче Шерон Стоун отдает предпочтение изобразительному искусству. Актриса уверяет, что может проводить за мольбертом до 17 часов в день, работая над картинами.



