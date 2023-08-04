



Star Wars: Вышел новый тизер сериала “Асока”

Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном YouTube-канале “Звездных войн”.



Сюжет развернется вскоре после падения Империи. Экс-джедай Асока Тано расследует дело об угрозе галактике, которую она предчувствует.



Впервые Асока, бывшая ученица Энакина Скайуокера, появилась в сериале “Мандалорец”. В сольном проекте у нее будут помощницы Сабин Врен и Гера Синдулла.



В главной роли – Розарио Доусон. Ее соратниц сыграли Наташа Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд. Ожидается, что к образу Энакина и Дарта Вейдера в шоу вернется Хейден Кристенсен.



В день премьеры, 23 августа, на Disney+ выйдут две серии шоу. Далее эпизоды будут появляться раз в неделю. Финал покажут 4 октября.

