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Star Wars: Вышел новый тизер сериала “Асока”
04.08.2023 19:49 Наталья Богинская

Star Wars: Вышел новый тизер сериала “Асока”

Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном YouTube-канале “Звездных войн”.

Сюжет развернется вскоре после падения Империи. Экс-джедай Асока Тано расследует дело об угрозе галактике, которую она предчувствует.

Впервые Асока, бывшая ученица Энакина Скайуокера, появилась в сериале “Мандалорец”. В сольном проекте у нее будут помощницы Сабин Врен и Гера Синдулла.

В главной роли – Розарио Доусон. Ее  соратниц сыграли Наташа Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд. Ожидается, что к образу Энакина и Дарта Вейдера в шоу вернется Хейден Кристенсен.

В день премьеры, 23 августа, на Disney+ выйдут две серии шоу. Далее эпизоды будут появляться раз в неделю. Финал покажут 4 октября.
 

 

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