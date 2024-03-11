Скандал: из телеверсии "Оскара" вырезали награждение украинского фильма
В международной телеверсии вручения премии "Оскар" было вырезано награждение украинского фильма "20 дней в Мариуполе".
Как сообщалось ранее, лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".
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По данным "Суспильне", показ церемонии был запланирован на телеканале "Культура" в Украине 11 марта. Однако журналисты не обнаружили в полученных материалах момент награждения украинцев.
"Команда "Суспильного" выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited", - сказано в заявлении.