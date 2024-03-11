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Скандал: из телеверсии "Оскара" вырезали награждение украинского фильма
11.03.2024 21:37 Алина Груднева

Скандал: из телеверсии "Оскара" вырезали награждение украинского фильма

В международной телеверсии вручения премии "Оскар" было вырезано награждение украинского фильма "20 дней в Мариуполе".

Как сообщалось ранее, лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".

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По данным "Суспильне", показ церемонии был запланирован на телеканале "Культура" в Украине 11 марта. Однако журналисты не обнаружили в полученных материалах момент награждения украинцев.

"Команда "Суспильного" выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited", - сказано в заявлении.
 

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