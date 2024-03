Шэрон Стоун потрясла Голливуд скандальным откровением

Звезда Голливуда Шэрон Стоун сделала скандальное откровение, раскрыв имя продюсера, который советовал ей переспать с актером Билли Болдуином.



По словам знаменитости, это произошло 30 лет назад, когда снимался фильм "Щепка".



По словам актрисы, переспать с коллегой вне съемок ей советовал Роберт Эванс.



"Он вбегает в свой офис в темных очках и объясняет мне, что он спал с Авой Гарднер, а мне следует переспать с Билли Болдуином", — призналась Стоун.



По ее словам, логика режисера заключалась в том, что если актеры вступят в интимную связь вне работы, то на съемках между ними появится правдоподобная химия, что спасет фильм.



"Думаешь, если я его трахну, он станет хорошим актером?" - спросила она у Эванса. Откровения Шэрон задели Болдуина.



"Я не понимаю, почему Стоун продолжает говорить обо мне спустя столько лет. Она все еще влюблена в меня или я все еще причиняю ей боль после всех этих лет, потому что я отверг ее попытки ухаживания?" - задался он вопросом.



