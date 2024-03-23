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Райан Гослинг снялся в захватывающем блокбастере: вышел трейлер
23.03.2024 01:22 Алина Груднева

Райан Гослинг снялся в захватывающем блокбастере: вышел трейлер

Представлен второй трейлер приключенческого комедийного блокбастера "Каскадер", в котором снялись Райан Гослинг и Эмили Блант.

На больших экранах фильм появится уже в апреле. 

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Главный герой по сюжету после тяжелой травмы берется за поиски пропавшей звезды и возвращает себе любовь режиссера.

Постановщиком фильма выступил легендарный Дэвид Литч, а сценарий создали Дрю Пирс и Глен А. Ларсон.
 

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