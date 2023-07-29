



Про скандальный суд между Депп и Херд сняли фильм: показан трейлер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма о скандальном судебном процессе между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд.



"Документалка", состоящая из трех частей, выйдет на экраны 16 августа.



В фильме покажут скандальный суд по делу о клевете, к которому было приковано внимание по всему миру.



"Депп против Херд" исследует печально известное дело о клевете, которая привлекла внимание всего мира как первое судебное разбирательство в TikTok, и ставит под сомнение природу правды, а также роль, которую она играет в нашем современном обществе", - сказано в анонсе.