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Про скандальный суд между Депп и Херд сняли фильм: показан трейлер
29.07.2023 13:52 Алина Груднева

Про скандальный суд между Депп и Херд сняли фильм: показан трейлер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма о скандальном судебном процессе между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд.

"Документалка", состоящая из трех частей, выйдет на экраны 16 августа.

В фильме покажут скандальный суд по делу о клевете, к которому было приковано внимание по всему миру.

"Депп против Херд" исследует печально известное дело о клевете, которая привлекла внимание всего мира как первое судебное разбирательство в TikTok, и ставит под сомнение природу правды, а также роль, которую она играет в нашем современном обществе", - сказано в анонсе.

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