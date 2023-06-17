



Объявлена дата выхода байопика о Голде Меир с Хелен Миррен в главной роли

Биографический фильм о Голде Меир , израильском премьер-министре, руководившей Израилем во время арабо-израильской войны 1973 года, должен выйти на экраны всего за месяц до 50-летия конфликта.



Показ ленты “Голда” израильского режиссера Гая Натива с оскароносной актрисой Хелен Миррен в главной роли стартует в кинотеатрах 24 августа. Действие фильма происходит во время трехнедельной войны, которая началась как внезапное нападение на Израиль Египта, Сирии и ряда союзников в самый священный день еврейского календаря. Режиссер в фильме сосредоточился на принятии решений Меир во время войны, ее сложных отношениях с госсекретарем США Генри Киссинджером (которого играет Лив Шрайбер) и ее наследии во всем мире.



Первая и пока единственная женщина-премьер-министр Израиля , Меир родилась в Киеве и до иммиграции в Израиль выросла в Милуоки. Она занимала пост премьер-министра с 1969 по 1974 год. Хотя американские евреи исторически восхищались ею, ее наследие в Израиле, особенно в отношении ее поведения до и во время войны Судного дня, вызывает больше споров. Она ушла с поста премьер-министра через несколько месяцев после окончания войны и умерла в 1978 году.



Помимо Миррен и Шрайбера, в фильме снимаются израильские актеры Лиор Ашкенази в роли начальника штаба ЦАХАЛа Давида “Дадо” Элазара и Рами Хойбергер в роли министра обороны Моше Даяна.



Мировая премьера “Голды” состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Открытие Иерусалимского кинофестиваля состоится в июле. Это мероприятие пройдет в бассейне Султана, открытом амфитеатре, расположенном прямо под стенами Старого города Иерусалима.



Миррен уже получила признание критиков за свою роль, которая потребовала грима и протезов, чтобы она была похожа на Меир.









