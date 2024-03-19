



Новым Джеймсом Бондом может стать еврейский актер

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, имеющий еврейские корни, получил предложение выступить в роли Джеймса Бонда во франшизе шпионского фильма.



По данным британского таблоида The Sun, создатели фильма ждут от него ответа.



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"Официальное предложение находится на рассмотрении, и они ждут ответа. Что касается Eon Productions, то Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они смогут начать готовиться к большому анонсу", — сказано в сообщении.





