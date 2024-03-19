Новости » Кино
Новым Джеймсом Бондом может стать еврейский актер
19.03.2024 11:33 Алина Груднева

Новым Джеймсом Бондом может стать еврейский актер

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, имеющий еврейские корни, получил предложение выступить в роли Джеймса Бонда во франшизе шпионского фильма.

По данным британского таблоида The Sun, создатели фильма ждут от него ответа.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Официальное предложение находится на рассмотрении, и они ждут ответа. Что касается Eon Productions, то Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они смогут начать готовиться к большому анонсу", — сказано в сообщении.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы