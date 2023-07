Никогда не буду: Кэмерон опроверг слухи о переговорах про съемки о “Титане”

В пятницу стало известно, что оскароносный режиссер фильма “Титаник” Джеймс Кэмерон ведет переговоры со стримингами о съемки сериала о затонувшем в июне батискафе “Титан”.



Также предполагалось, что главные роли в сериале могут предложить сыграть актерам Мэтту Дэймону и Кумэйлу Нанджиани.



Режиссер в своем аккаунте на платформе Twitter написал: “Я обычно не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно. Я НЕ участвую в переговорах о фильме OceanGate Expeditions и никогда не буду”.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.