



Netflix представил трейлер финала третьего сезона “Ведьмака”

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер финальных эпизодов третьего сезона “Ведьмака”. Премьера последних серий нового сезона состоится 27 июля.



В основу сериала легла серия книг Анджея Сапковского. В них рассказывается о фэнтези-мире, в котором идет вражда между людьми и монстрами. Главный герой ведьмак Геральт – наемник, который расправляется с жуткими созданиями за деньги, но на его плечах оказывается судьба всего мира, когда он встречает загадочную девочку.



Главную роль в третьем сезоне “Ведьмака” играет Генри Кавилл. В четвертом сезоне сериала его сменит Крис Хемсворт.



В “Ведьмаке” также снимаются Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Мими М. Кайиса и другие актеры.