Netflix изменил принцип подсчета просмотров: Обновленный топ-10 сериалов
Стриминг-сервис Netflix изменил способ подсчета просмотров своих проектов. Об этом пишет портал Deadline.
До этого Netflix учитывал общие часы просмотра того или иного проекта за первые 28 дней с момента релиза, теперь сервис будет вести подсчет посредством разделения общего количества часов на хронометраж. Кроме того, изменилось количество дней, за которое Netflix будет считать просмотры, оно выросло с 28 до 91 дня.
Благодаря новой системе в стриминге поменялся лидер в наиболее просматриваемых топ-10 сериалов на английском языке. Лидерство в у четвертого сезона шоу "Очень странные дела" отобрал "Венздей". Теперь сериал Тима Бертона – самый популярный на Netflix среди англоязычных шоу.
Топ-10 с учетом новых правил выглядит так:
- "Венздей" – 252,1 млн;
- “Очень странные дела” (4 сезон) – 140,7 млн;
- "Монстр: История Джеффри Дамера" – 115,6 млн;
- “Бриджертоны” (1 сезон) – 113,3 млн;
- “Ход королевы” – 112,8 млн;
- "Ночной агент" (1 сезон) – 98,2 млн;
- “Очень странные дела” (3 сезон) – 94,8 млн;
- "Бриджертоны" (2 сезон) – 93.8 млн;
- "Ведьмак" (1 сезон) – 83 млн;
- "Наблюдатель" – 79,6 млн.