



Netflix изменил принцип подсчета просмотров: Обновленный топ-10 сериалов

Стриминг-сервис Netflix изменил способ подсчета просмотров своих проектов. Об этом пишет портал Deadline.



До этого Netflix учитывал общие часы просмотра того или иного проекта за первые 28 дней с момента релиза, теперь сервис будет вести подсчет посредством разделения общего количества часов на хронометраж. Кроме того, изменилось количество дней, за которое Netflix будет считать просмотры, оно выросло с 28 до 91 дня.



Благодаря новой системе в стриминге поменялся лидер в наиболее просматриваемых топ-10 сериалов на английском языке. Лидерство в у четвертого сезона шоу "Очень странные дела" отобрал "Венздей". Теперь сериал Тима Бертона – самый популярный на Netflix среди англоязычных шоу.



Топ-10 с учетом новых правил выглядит так: