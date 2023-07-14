



Не "Титаником" единым: Кэмерона просят снять сериал про батискаф "Титан"

Создатель фильма "Титаник", американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассматривает запрос по поводу драматического сериала о затонувшем недавно в Атлантическом океане батискафе "Титан".



Об этом говорится в эксклюзивном материале The Sun.



По словам источников, Кэмерон ведет по этому поводу переговоры с руководством одного из стриминговых сервисов. Инсайдеры утверждают, что к известному режиссеру обратились с идеей о том, чтобы рассказать историю пяти человек, погибших на подводной лодке в прошлом месяце.



"Катастрофа "Титана" уже рассматривается как крупный сериал для одного из крупнейших в мире стриминговых сервисов. Джеймс является первым кандидатом на роль режиссера. Это тема близка его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" с таким состраданием, что это кажется естественным шагом", - сказал источник.



Уточняется, что придется провести масштабный сбор информации о тех, кто был на борту затонувшего батискафа.



"На это потребуется много времени, денег и ресурсов", - добавил источник.