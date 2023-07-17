



“Миссия: невыполнима-7” установила рекорд на старте проката

Седьмая часть франшизы “Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1” собрала в мировом прокате за выходные рекордные 235 миллионов долларов. Фильм, таким образом, установил рекорд по кассовым сборам в дебютном прокате, передает Deadline.



На зарубежных рынках картина собрала 155 миллионов долларов. В Японии фильм продемонстрировал самые высокие показатели. На китайском рынке сумма сборов составила 25,4 миллиона долларов, что на 66% меньше, чем у предыдущей части франшизы. В целом экспертные оценки по сборам оправдались.



В США фильм собрал 80 миллионов долларов, установив рекорд по сборам на внутреннем рынке.



Премьера фильма “Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1” состоялась 12 июля 2023 года. Релиз второй части ожидается в 2024 году. Сценаристом и режиссером стал Кристофер Маккуорри, снявший последние две части франшизы.

