



"Гладиатор-2": зоозащитники накинулись на Ридли Скотта из-за съемок

Защитники животных раскритиковали режиссера Ридли Скотта и актеров, снимающихся в фильме "Гладиатор-2", за использование лошадей и обезьян в съемках.



По данным TMZ, негодование по этому поводу выразили представители организации PETA.



Зоозащитники прислали Скотту, Педро Паскалю, Дензелу Вашингтону и другим актерам несколько писем. Это произошло после того, как стало известно, что во время съемок одна из лошадей потеряла сознание.



В PETA предполагают, что это произошло из-за экстремальной жары. Зоозащитники требуют, чтобы на съемках прекратили использовать животных, заменив их на компьютерную графику.



"Мы связались с Ридли, Paramount и продюсерской компанией. Пока что ответа мы так и не получили", - сказали зоозащитники.

