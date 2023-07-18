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"Гладиатор-2": зоозащитники накинулись на Ридли Скотта из-за съемок
18.07.2023 15:06 Алина Груднева

"Гладиатор-2": зоозащитники накинулись на Ридли Скотта из-за съемок

Защитники животных раскритиковали режиссера Ридли Скотта и актеров, снимающихся в фильме "Гладиатор-2", за использование лошадей и обезьян в съемках.

По данным TMZ, негодование по этому поводу выразили представители организации PETA.

Зоозащитники прислали Скотту, Педро Паскалю, Дензелу Вашингтону и другим актерам несколько писем. Это произошло после того, как стало известно, что во время съемок одна из лошадей потеряла сознание.

В PETA предполагают, что это произошло из-за экстремальной жары. Зоозащитники требуют, чтобы на съемках прекратили использовать животных, заменив их на компьютерную графику.

"Мы связались с Ридли, Paramount и продюсерской компанией. Пока что ответа мы так и не получили", - сказали зоозащитники.

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