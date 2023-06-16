



Больше ужаса, меньше романтики: Каким будет второй сезон "Уэнздей"

Несколько месяцев фаны сериала "Уэнздей" были уверены, что во 2 сезоне покажут романтические отношения главной героини. Однако Дженна Ортега опровергла эти слухи. Об этом пишет PinkNews.



В продолжении истории о семейке Аддамс мы увидим больше жутких моментов, монстров и запутанных сюжетных линий. Потому на романтику рассчитывать не стоит.



В первом сезоне Уэнздей неохотно участвовала в любовном треугольнике с задумчивым художником Ксавьером (Перси Гайнс Уайт) и сыном шерифа Тайлером (Хантер Дуэн), не выбрав ни одного из них. В сети же распространялись слухи, что во 2 сезоне могут развиться романтические отношения с ее подругой, блестящим оборотнем, Энид (Эмма Майерс).



Во время интервью с Variety, Дженна Ортега опровергла эту информацию: "Я думаю, что мы хотим немного больше обратить внимание на жуткий аспект сериала. Мы отказываемся от любой романтической любви , что действительно прекрасно, но мы станем смелее, темнее". Кстати, сама Ортега еще раньше высказывалась о любовном треугольном в дебютном сезоне, что "это не имело смысла".



Недавно стало известно о том, что Ортега станет продюсером вторго сезона "Уэнздей". Она отметила, что команда будет делать все для того, чтобы поразить зрителей.



“Мы будем решать, что работает, а что нет. Мне так интересно: я хочу увидеть наряды, новые персонажи, сценарии", – рассказала она.



Интересно также, что Дженна Ортега во втором сезоне хочет видеть артистку Леди Гагу. По ее мнению, она бы прекрасно вписалась в компанию подростков-экстрасенсов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".

