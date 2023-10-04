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“Безумие на двоих”: Режиссер поделился фото из сиквела “Джокера”
04.10.2023 19:39 Наталья Богинская

“Безумие на двоих”: Режиссер поделился фото из сиквела “Джокера”

Американский кинорежиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсети новый кадр из продолжения фильма “Джокер”.

Вторая часть картины с подзаголовком “Безумие на двоих” выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

В центре повествования – знакомство Артура Флека (Джокера) с Харли Квинн, которую сыграет Леди Гага. В фильме также сыграли Брендан Глисон и Кэтрин Кинер.

Создатели проекта обещают в новой части много музыки и отсылок к мюзиклам.

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