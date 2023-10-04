



“Безумие на двоих”: Режиссер поделился фото из сиквела “Джокера”

Американский кинорежиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсети новый кадр из продолжения фильма “Джокер”.



Вторая часть картины с подзаголовком “Безумие на двоих” выйдет на экраны 4 октября 2024 года.



В центре повествования – знакомство Артура Флека (Джокера) с Харли Квинн, которую сыграет Леди Гага. В фильме также сыграли Брендан Глисон и Кэтрин Кинер.



Создатели проекта обещают в новой части много музыки и отсылок к мюзиклам.

Джокер и зонтики на новом кадре напоминают, что сиквел будет мюзиклом.



«Безумие на двоих» с Харли Квинн (Леди Гага) выйдет ровно через год.https://t.co/CNSz3bymXW pic.twitter.com/WGqu8smNMg — Кинориум (@kinorium) October 4, 2023