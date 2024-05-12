



В Южной Корее не исключили поставки КНДР в РФ

В южнокорейской разведке не исключили возможности, что Северная Корея поставляла России оружие, изготовленное в 1970-х годах, для применения в войне против Украине.



Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.



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Речь идет о 122-мм артиллерийских снарядах, изготовленных в КНДР в 70-е годы.



"Национальная разведывательная служба подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - сказано в заявлении.



По словам главы оборонного ведомства Южной Кореи Шина Вон Сика, КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита в сентябре. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разместить около 3 млн снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч снарядов калибра 122 мм артиллерийские снаряды.