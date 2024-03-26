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Антисемиты призывают бойкотировать Джеймса Бонда
26.03.2024 13:14 MIGnews.com

Антисемиты призывают бойкотировать Джеймса Бонда

Поклонники Джеймса Бонда призвали бойкотировать франшизу после того, как, как сообщается, главную роль предложили еврейскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону. 

Используя хэштег #BoycottJamesBond на X, пользователи подчеркнули еврейское происхождение  Тейлора-Джонсона и протестовали против этого выбора.

Депутат Кнессета Дэнни Данон прокомментировал бойкот X, сказав: “Из Аарона Тейлора-Джонсона получился бы потрясающий Джеймс Бонд”.


Известная инфлюэнсер в Х доктор Анастасия Мария Лупис написала своим 1,2 миллионам подписчиков: “Выбран Джеймс Бонд. Аарон Тейлор Джонсон. И он еврей”.

 

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