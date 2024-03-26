



Антисемиты призывают бойкотировать Джеймса Бонда

Поклонники Джеймса Бонда призвали бойкотировать франшизу после того, как, как сообщается, главную роль предложили еврейскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону.



Используя хэштег #BoycottJamesBond на X, пользователи подчеркнули еврейское происхождение Тейлора-Джонсона и протестовали против этого выбора.



Депутат Кнессета Дэнни Данон прокомментировал бойкот X, сказав: “Из Аарона Тейлора-Джонсона получился бы потрясающий Джеймс Бонд”.

Aaron Taylor-Johnson would make a terrific James Bond. pic.twitter.com/hWCaOnQRPu — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) March 24, 2024

Известная инфлюэнсер в Х доктор Анастасия Мария Лупис написала своим 1,2 миллионам подписчиков: “Выбран Джеймс Бонд. Аарон Тейлор Джонсон. И он еврей”.