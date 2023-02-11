



5 фактов о "Титанике", которые вы могли не знать

Обновленную версию "Титаника" представили по случаю 25-летия фильма. Фильм вышел в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров.

Юные влюбленные Джек и Роуз в "Титанике" 1997 года, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, помогли эпическому блокбастеру Джеймса Кэмерона войти в историю кассовых сборов. Фильм получил 11 премий Оскар и за несколько прокатов заработал более 2,2 миллиарда долларов по всему миру.



Леонардо Ди Каприо пришлось уговаривать на роль Джека

Актер, которому тогда был 21 год, не хотел брать на себя столь традиционную роль главного лирического героя.

"Его персонаж не терпит мучений", – говорил Кэмерон. “Моя работа заключалась в том, чтобы убедить его”.



Вода на съемках не была ледяной

Кэмерон признал, что семимесячные съемки были нелегкими, но сообщил, что "мокрые" сцены не были столь тяжелыми для его актеров, как это выглядит в фильме.



“Вода в резервуаре была около 30 градусов, так что это походило на бассейн", – рассказал он. "Все холодное, ледяное дыхание было добавлено позже".



Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо было тяжело смотреть фильм

"Мой американский акцент ужасен!", – говорила Уинслет, которая в 2008 году получила Оскар за свою безупречную игру.



Но позже актриса уверяла, чтос тех пор значительно улучшила свое мастерство и сожалеет, что не может эти знания применить сейчас. Что касается Ди Каприо, то он и вовсе хохотал над тем, каким ребенком он выглядел в картине.



Кейт Уинслет срочно пришлось удалять волосы во время съемок

В сцене, где Роуз собирается сбежать с корабля, и Лео берет ее за руку, освещение проявляло все мельчайшие волоски на руках актрисы. Поэтому их пришлось удалить.



"Мы останавливаем съемку, визажист берет бритву и немного пены для бритья. Это было весело. Это я действительно помню", – вспоминала Уинслет.



Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет мгновенно поладили.

"Они были очень дружелюбны и полагались друг на друга", – вспоминал Кэмерон о своих юных звездах.

Уинслет говорила, что Ди Каприо действительно заботился о ней: "Он был просто великолепен – он не отходил от меня ни на шаг".