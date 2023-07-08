Всплыла неизвестная ранее запись Шнурова о Евгении Пригожине
Опубликована запись, якобы принадлежащая лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, посвященная основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
Песня моментально стала вирусной в сети.
По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", запись якобы была на флэшке, которую нашли в ходе обыска в питерском офисе Пригожина.
При каких обстоятельствах песня была записана, и когда точно это было, неизвестно. Однако ходят слухи, что Шнуров записал ее еще в 2022 году.
Внимание! Запись содержит нецензурную лексику!
Во время обыска у Пригожина на флешке нашли песню Шнурова «Повар Пригожин», которая ранее не исполнялась публично.— Денис Казанський (@den_kazansky) July 7, 2023
В ней радостно поется о том, как Пригожин лихо убивает и расчленяет своих врагов.
Национальный русский герой pic.twitter.com/dDV4WknHJ3