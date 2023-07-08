



Всплыла неизвестная ранее запись Шнурова о Евгении Пригожине

Опубликована запись, якобы принадлежащая лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, посвященная основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.



Песня моментально стала вирусной в сети.



По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", запись якобы была на флэшке, которую нашли в ходе обыска в питерском офисе Пригожина.



При каких обстоятельствах песня была записана, и когда точно это было, неизвестно. Однако ходят слухи, что Шнуров записал ее еще в 2022 году.



Внимание! Запись содержит нецензурную лексику!