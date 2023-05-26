



В США в библиотеку вернули книгу, взятую напрокат 96 лет назад

Джим Перри из Калифорнии (США), который вернул библиотечную книгу, просроченную на 96 лет, сказал, что, по его мнению, она была взята дедушкой его покойной жены, сообщает пишет UPI.



Американец рассказал, что он перебирал коробки с вещами и книгами, принадлежавшими его жене, Сандре Лич Перри, когда наткнулся на экземпляр книги Бенсона Лоссинга "История Соединенных Штатов" из публичной библиотеки Сент-Хелены.



Перри сказал, что, по его мнению, книгу взял Джон Маккормик, дедушка его супруги, в 1927 году. На момент проката просроченный платеж составлял пять центов. Таким образом мужчина задолжал этой библиотеке 1 756 долларов. Однако, в 2019 году библиотека отменила этот штраф.



Крис Крейден, которая работает в библиотеке Сент-Хелены более 30 лет рассказала, что никогда не сталкивалась с просроченной книгой, подобной той, которую загадочный мужчина подбросил на стойку регистрации в начале мая.



Когда сотрудник впервые передал ей книгу, Крейден, ныне директор библиотеки, сказала, что знала, что она старая, но не совсем понимала, насколько. По ее словам она разваливалась на части.



"Мне было страшновато прикасаться к ней", — сказала американка.



Книга, написанная Бенсоном Лоссингом, была возвращена в библиотеку и выставлена у входа в здание в стеклянном шкафу.



