



В Китае можно оплатить счет рукой, но до этого государство узнает о вас все

Туристка Марина Гварагна, пребывая в Китае, удивила своих подписчиков. Находясь в магазине, девушка оплатила свой напиток при помощи ладони.



Марина приложила руку к бесконтактному сканеру в магазине, что заменило ей использование кредитной карты.



Эта технология, разработанная компанией Tencent, называется Weixin Palm Payment и используется в южных регионах Китая. Система анализирует биометрию и вены руки с помощью инфракрасных камер, позволяя оплатить покупку.



Услугой может воспользоваться любой турист, но нужна регистрация. А для этого, туристы должны предоставить личные данные, такие как имя, номер телефона, паспорт, активный аккаунт в WeChat Pay и привязанную банковскую карту.



Технологии в Китае быстро развиваются, но часто вызывают опасения по поводу конфиденциальности и наблюдения со стороны государства. Китай широко использует системы наблюдения, включая камеры с распознаванием лиц, интернет-мониторинг и сбор данных. Эти технологии применяются в общественных местах, транспорте и даже в частных компаниях, что затрудняет избежание наблюдения.



Система распознавания лиц используются для отслеживания и идентификации людей в режиме реального времени. Камеры, оснащенные этой технологией, собирают изображения и сопоставляют их с обширной базой данных фотографий граждан.



Интернет-активность также тщательно контролируется, используя "Великий китайский фаервол" для регулирования доступа к интернету и подавления инакомыслия. Все соцсети, мессенджеры и вообще весь трафик контролируется властями Китая.



Социальная кредитная система Китая, оценивающая граждан по их поведению, также вызывает беспокойство.



По сути, сегодня государство в Китае регулирует доступ к услугам, таким как кредиты, путешествия и трудоустройство, создавая ощущение постоянного наблюдения со стороны органов власти и оценки “качества человека”.



А недавно в Китае установили таймеры в туалетах, чтобы отслеживать время, проведенное людьми в кабинках. Видео с таймерами, установленных в женском туалете на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало вирусным в китайских соцсетях.



