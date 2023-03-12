



В Канаде умерла косатка, которая жила в неволе почти 50 лет

В Онтарио в Канаде 9 марта умерла косатка Киска. Она жила в неволе в парке MarineLand, который расположен на Ниагарском водопаде.



О трагическом известии сообщили в учреждении, пишет Reuters.



В MarineLand сообщили, что состояние здоровья Киски ухудшилось в последние недели.



"Команда ухода за морскими млекопитающими и эксперты сделали все возможное, чтобы поддержать комфорт Киски, и будут оплакивать ее потерю", - отмечают в парке.



Киску захватили в Ирландских водах в 1979 году.



Ей было около 47 лет.



Служба защиты животных проверяла условия пребывания Киски 160 раз с января 2020 года.



Группа защиты прав животных PETA описала Киску как "самую одинокую косатку в мире", чья жизнь была отмечена "трагедией за трагедией" после того, как все пятеро ее детенышей умерли, не дожив до семи лет.

