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В Канаде умерла косатка, которая жила в неволе почти 50 лет
12.03.2023 03:27 Ирина Демьянова

В Канаде умерла косатка, которая жила в неволе почти 50 лет

В Онтарио в Канаде 9 марта умерла косатка Киска. Она жила в неволе в парке MarineLand, который расположен на Ниагарском водопаде.

О трагическом известии сообщили в учреждении, пишет Reuters.

В MarineLand сообщили, что состояние здоровья Киски ухудшилось в последние недели.

"Команда ухода за морскими млекопитающими и эксперты сделали все возможное, чтобы поддержать комфорт Киски, и будут оплакивать ее потерю", - отмечают в парке.

Киску захватили в Ирландских водах в 1979 году.

Ей было около 47 лет.

Служба защиты животных проверяла условия пребывания Киски 160 раз с января 2020 года.

Группа защиты прав животных PETA описала Киску как "самую одинокую косатку в мире", чья жизнь была отмечена "трагедией за трагедией" после того, как все пятеро ее детенышей умерли, не дожив до семи лет.
 

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