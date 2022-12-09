



В Британии зафиксировано рекордное количество смертей от алкоголя

По данным Управления национальной статистики, в прошлом году от алкоголя умерло рекордное количество людей, что, вероятно, является результатом увеличения употребления алкоголя во время пандемии.



Как сообщает ВВС, в 2021 году в Великобритании умер 9 641 человек по сравнению с 7 565 в 2019 году, что на 27% больше.



Отмечается, что люди, которые пили алкоголь до пандемии, во время нее стали пить еще больше.



В 2021 году показатели смертности от алкоголя на 100 000 человек в Великобритании были самыми высокими в Шотландии (22,4) и самыми низкими в Англии (13,9). Как и в предыдущие годы, мужчины в два раза чаще умирали от алкоголя, чем женщины.



«Эти статистические данные абсолютно разрушительны, каждая цифра маскирует индивидуальную семейную трагедию. Недопустимо, чтобы в одной из самых богатых стран мира уровень смертности, связанной с алкоголем, был в четыре раза выше среди мужчин в беднейших районах по сравнению с самыми богатыми", - заявила Карен Тирелл из Drinkaware.

