В Аргентинском ресторане подавали блюда с "нацистскими" названиями

Ресторан быстрого питания в Аргентине подвергся нападкам после того, как в нем подали блюда, названные в честь Анны Франк и бывшего нацистского диктатора Адольфа Гитлера, сообщает The New York Post .



Хонки Донки, продавец гамбургеров, расположенный в городе Рафаэла в провинции Санта-Фе, подавал блюда под названием "картофель фри Адольф" и "гамбургер Анны Франк".



Антисемитская маркетинговая кампания вызвала возмущение среди местных еврейских организаций, а Израильская культурная и спортивная ассоциация сочла ее "оскорбительной" и "ни в коем случае не смешной".

Меню также было осуждено еврейской общиной Рафаэлы, которая пригрозила ресторану судебным иском, сообщает The New York Post .



"Учитывая известность общественности о том, что точка быстрого питания в нашем городе тривиально использует имена Анны Франк и Адольфа для названия своей продукции, еврейская община Рафаэлы выражает свое глубочайшее неприятие и возмущение, объявляя, что мы предпримем юридические действия, соответствующие факту в вопрос", — написали они.



Владелец отказался от "нацистских" названий блюд и принес извинения в социальных сетях.