Пропалестинские студенты вывели из себя Роберта Де Ниро
Пропалестинские студенты вывели из себя легендарного американского актера Роберта Де Ниро.
Он сорвался на крик на них в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
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Напомним, что в США во многих университетах по всей стране вспыхнули антиизраильские протесты, которые организовали студенты, поддерживающие ХАМАС.
"Это реальность, а не кино. Поддерживайте, кого хотите, но не несите чепуху. Те, кого вы поддерживаете, хотят повторить 7 октября", - кричал Де Ниро, призвав студентов разойтись и заняться делом.
Robert Deniro slams anti-Israel protesters in New York “this is real this is not a movie”— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 1, 2024
👏 pic.twitter.com/BFZFL1Wg1O