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Пропалестинские студенты вывели из себя Роберта Де Ниро
01.05.2024 17:26 Алина Груднева

Пропалестинские студенты вывели из себя Роберта Де Ниро

Пропалестинские студенты вывели из себя легендарного американского актера Роберта Де Ниро.

Он сорвался на крик на них в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

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Напомним, что в США во многих университетах по всей стране вспыхнули антиизраильские протесты, которые организовали студенты, поддерживающие ХАМАС.

"Это реальность, а не кино. Поддерживайте, кого хотите, но не несите чепуху. Те, кого вы поддерживаете, хотят повторить 7 октября", - кричал Де Ниро, призвав студентов разойтись и заняться делом.

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