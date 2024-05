Пропалестинские студенты вывели из себя Роберта Де Ниро

Пропалестинские студенты вывели из себя легендарного американского актера Роберта Де Ниро.



Он сорвался на крик на них в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.



Напомним, что в США во многих университетах по всей стране вспыхнули антиизраильские протесты, которые организовали студенты, поддерживающие ХАМАС.



"Это реальность, а не кино. Поддерживайте, кого хотите, но не несите чепуху. Те, кого вы поддерживаете, хотят повторить 7 октября", - кричал Де Ниро, призвав студентов разойтись и заняться делом.

Robert Deniro slams anti-Israel protesters in New York “this is real this is not a movie”



👏 pic.twitter.com/BFZFL1Wg1O