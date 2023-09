Ури Геллер: Останки инопланетян, выставленные в Мексике, – настоящие

Ури Геллер убежден, что два “трупа инопланетян”, выставленных в Мексике, – настоящие, и рассказал, где их можно найти еще. Об этом пишет Daily Star.



Конгресс Мексики на этой неделе выставил в миниатюрных стеклянных гробах два мумифицированных тела инопланетян с тремя пальцами, предположительно возрастом около 1800 лет. Уфолог Хосе Моссан утверждает, что они были найдены шесть лет назад в Перу в 2017 году, но ажиотаж вокруг презентации был подорван обвинениями в том, что это “мистификация”.



Всемирно известный экстрасенс Ури Геллер не только верит Моссану, но и утверждает, что на Земле можно найти еще множество останков инопланетян. На вопрос, могут ли в Перу могут быть и другие, Ури ответил изданию: “Да. Также на острове Пасхи и в Иерусалиме”. По его мнению, оба места являются “горячими точками НЛО, история которых насчитывает тысячи лет, возможно, это энергетические места, подобные пирамидам”.



Учитывая его интерес к этой теме, Ури сказал, что ему хотелось бы быть тем, кто будет говорить с инопланетянами от имени человечества.



Комментируя выставку в Мексике, Геллер поделился в Twitter снимком, на котором, как он утверждает, запечатлен один из инопланетян, с яйцами внутри.



“Вот МРТ-сканы одного из тел. Внутри находится то, что похоже на яйца. Нагрудная пластина была изучена в Перуанском университете, где материалом внутри оказался осмий, известный как внеземной элемент”, – написал экстрасенс. “Если на самом деле этот металл – осмий, чего я лично не могу подтвердить, то, согласно Википедии, осмий входит в число самых редких элементов в земной коре”.



Геллер предполагает, что “существо может быть не инопланетянином, а, возможно, гибридом/человеком, поскольку у нас очень много одинаковой ДНК”.

