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Останки НЛО, представленные в Конгрессе Мексики, подняли на смех
15.09.2023 10:23 Алина Груднева

Останки НЛО, представленные в Конгрессе Мексики, подняли на смех

Международное сообщество подняло на смех презентацию останков НЛО в мексиканском Конгрессе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Критики по всему миру назвали эту презентацию "трюком" на фоне популяризации темы НЛО.

"Эта демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе. Я глубоко разочарован этим необоснованным трюком", - сказал бывший пилот ВМС США Райан Грейвс.

Напомним, что 12 сентября в Мексике были представлены два "трупа пришельцев", которым якобы "тысяча лет". Они были доставлены из Куско, Перу и выставлены на всеобщее обозрение.

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