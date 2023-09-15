



Останки НЛО, представленные в Конгрессе Мексики, подняли на смех

Международное сообщество подняло на смех презентацию останков НЛО в мексиканском Конгрессе.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Критики по всему миру назвали эту презентацию "трюком" на фоне популяризации темы НЛО.



"Эта демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе. Я глубоко разочарован этим необоснованным трюком", - сказал бывший пилот ВМС США Райан Грейвс.



Напомним, что 12 сентября в Мексике были представлены два "трупа пришельцев", которым якобы "тысяча лет". Они были доставлены из Куско, Перу и выставлены на всеобщее обозрение.