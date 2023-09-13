



Останки НЛО показали в Конгрессе Мексики – уфолог дал показания под присягой

Конгресс Мексики провел 12 сентября официальное мероприятие, на котором в Мехико были представлены два “трупа пришельцев”. Официальную презентацию останков провел уфолог Хайме Моссан.



Две маленьких мумии, которым по словам организаторов “тысяча лет”, были доставлены из Куско, Перу и выставлены на всеобщее обозрение.



Моссан сообщил мексиканским депутатам, что “образцы НЛО изучались в Автономном национальном университете Мексики, где ученые смогли получить доказательства ДНК с помощью радиоуглеродного датирования”, и “30% ДНК образцов были неизвестными”.



“Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. Они были найдены не после крушения НЛО. Они были найдены в шахтах по выращиванию диатомовых водорослей, а позже окаменели”, – сообщил эксперт.



Моссан также показал под присягой, что в одном из тел были “яйца внутри”, а также имплантаты из редких металлов, таких как осмий.

