Останки НЛО показали в Конгрессе Мексики – уфолог дал показания под присягой

Конгресс Мексики провел 12 сентября официальное мероприятие, на котором в Мехико были представлены два “трупа пришельцев”. Официальную презентацию останков провел уфолог Хайме Моссан.



Две маленьких мумии, которым по словам организаторов “тысяча лет”, были доставлены из Куско, Перу и выставлены на всеобщее обозрение.



Моссан сообщил мексиканским депутатам, что “образцы НЛО изучались в Автономном национальном университете Мексики, где ученые смогли получить доказательства ДНК с помощью радиоуглеродного датирования”, и “30% ДНК образцов были неизвестными”.



“Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. Они были найдены не после крушения НЛО. Они были найдены в шахтах по выращиванию диатомовых водорослей, а позже окаменели”, – сообщил эксперт.



Моссан также показал под присягой, что в одном из тел были “яйца внутри”, а также имплантаты из редких металлов, таких как осмий.



In the lower chamber of the Mexican Congress, @jaimemaussan1 presented what he claims are two alien corpses.



This is wild, if true.



Do you think this is legit alien bodies? Or is it fake? Or some other explanation altogether?



(I translated into English the subtitles) pic.twitter.com/lbSUMi6tnZ